Москва, 15 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 140 военных ВСУ, сообщил 15 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, на указанном направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении ВСУ потеряли за прошлую неделю до 850 военных, 11 боевых бронемашин, 22 военных автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии и одну реактивную систему залпового огня «Град».

Кроме того, за прошлую неделю российские военные уничтожили десять украинских складов с боеприпасами и две радиолокационные станции П-18.