Москва, 16 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. ВС России на донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 280 военных и один танк, проинформировал 16 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое и Богдановка Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-20.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны проинформировали о том, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 140 военных ВСУ. Тогда отмечалось, что на указанном направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

До этого, 14 января, Конашенков сообщил, что украинская армия потеряла за сутки 300 военных на донецком направлении в зоне спецоперации. Тогда российские военные на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах села Весёлого и посёлков Новгородское и Невельское в ДНР. Они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР, добавил генерал-лейтенант.