Москва, 14 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки 300 военных на донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил 14 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенов.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах села Весёлое и посёлков Новгородское и Невельское в ДНР. Они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР.

«Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей», — сообщил Конашенков.

Также на этом направлении ВС России нанесли удары в ходе контрбатарейной борьбы по двум артсистемам М777 американского производства, САУ Krab польского производства, АS-90 британского производства, Panzerhaubitze 2000 производства Германии, самоходной пушке Dana чешского производства, орудию М119 производства США и трём гаубицам Д-30.

На южнодонецком направлении российские военные нанесли удар по украинским формированиям в районе села Елизаветовка в ДНР.

«Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей», — сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли удары по М777, гаубицу FH-70 британского производства, одной пушке Dana и САУ «Гвоздика».

На купянском направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе села Синьковка в Харьковской области. Они нанесли удар по украинской армии в районах сёл Кисловка в Харьковской области и Розовка в ЛНР.

«Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сообщил представитель Минобороны.

В Харьковской области в районе города Волчанск ВС России уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады теробороны, добавил Конашенков.

Конашенков также сообщил об уничтожении склада авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.