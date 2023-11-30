Минобороны сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5 в зоне СВО
Минобороны РФ: российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО
Москва, 30 ноября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) подбили первый танк Leopard 1A5 в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в пресс0службе Минобороны РФ.
Бой проходил на купянском направлении. Танк противника пытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но был уничтожен.
Российские военные, которые обезвредили боевую машину ВСУ, получили от командования сертификат на сумму 700 тыс. рублей в качестве дополнительного поощрения за уничтожение вражеской техники. Военнослужащим также вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».
Старший расчета ПТРК с позывным Питер, подразделение которого ликвидировало Leopard 1A5 рассказал, что бойцы поджидали танк более двух недель. Он отметил, что ему и его сослуживцам удалось подбить боевую машину ВСУ с двух выстрелов.
Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября правительство Германии объявило о передаче Украине ещё 25 танков Leopard 1A5, а также надводных дронов, разведывательных беспилотников и радаров. Общее число Leopard 1A5, поставленных украинской стороне, достигло 115 единиц.
В июне военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал ИА Регнум о том, что немецкие танки Leopard имеют ряд существенных недостатков, которые делают из них хорошие мишени для российских войск. По его словам, главным минусом этой боевой машины является низкая проходимость.