Киев, 16 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Украинские войска на восточном фланге сейчас находятся в состоянии «активной обороны», заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Его слова приводит Reuters.

Global Look Press/Keystone Press Agency

По его словам, такая оборона заключается в том, чтобы «держать ВС России в напряжении», выискивая возможности для нанесения удара, пока российская армия стремится вернуть инициативу.

Также он отметил, что у ВСУ недостаточно боеприпасов, украинской армии требуются поставки от Запада.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Сырский заявил, что командование ВСУ из-за сложной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях для ВСУ остаётся сложной.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно, добавил глава государства.