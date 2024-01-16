Таллин, 16 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В Эстонии задержали россиянина, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Эстонские власти подозревают его в работе на российские спецслужбы, говорится на сайте эстонского гостелерадио ERR.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — передаёт слова государственного обвинителя Трийну Олева гостелерадио.

Морозова задержали на два месяца, при этом детали обвинения не раскрываются.

В материале отмечается, что Морозов до 2010 преподавал в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ), затем начал работать в Тартуском университете, занимая там должность профессора исследований ЕС и России по 2023 год. В сентябре прошлого года Морозов занял должность профессора международной политической теории, уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум ранее, 3 января служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала гражданина РФ по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

По её сведениям, россиянина задержали 20 декабря. Личность подозреваемого не раскрывается. Отмечается, что в отношении него 18 декабря было возбуждено уголовное дело о незаконном сборе неразглашаемой информации и её передаче Службе внешней разведки РФ.

В частности, по утверждению СГБ, подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии и оказывал другие виды поддержки российской службе разведки и безопасности в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.

Перед этим, 19 декабря, окружной суд польского города Люблина признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России, их приговорили к разным срокам от 13 месяцев до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, лидер группировки через мессенджер координировал их действия и искал исполнителей диверсий. В частности, по этим данным, планировалось сорвать поставку военной помощи Украине по железной дороге. Ранее также сообщалось, что группа, по версии следствия, занималась сбором информации на объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты.