Варшава, 23 ноября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В Польше группа обвиняемых по делу о «разведывательной деятельности в пользу РФ» признала свою вину и согласилась с выводами следствия. Об этом сообщает польское агентство РАР.

Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

Согласно публикации издания, все подсудимые признали свою вину и согласились с требованием прокурора в виде лишения свободы со штрафами и конфискациями.

«К обвинительному заключению прокурор приложил ходатайство о вынесении в приговоре согласованных с ними наказаний», — говорится в тексте.

До этого на сайте польской национальной прокуратуры появилась информация, что прокуратура Любельского воеводства Польши завершила следствие по этому делу.

По данным польского ведомства, «группа шпионов» из 16 граждан Украины, Белоруссии и России сотрудничала со спецслужбами РФ с января по март 2023 года. Согласно польскому следствию, обвиняемые занимались «сбором информации на объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты».

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в августе польские спецслужбы задержали двух граждан России, которые обвинялись в шпионаже. Обоим предъявили обвинения. Затем их арестовали. Имена подозреваемых и подробности дела не раскрывались.