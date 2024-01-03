Рига, 3 января, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала гражданина РФ по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, сообщила 3 января пресс-служба СГБ на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её сведениям, россиянина задержали 20 декабря. Личность подозреваемого не раскрывается. Отмечается, что в отношении него 18 декабря было возбуждено уголовное дело о незаконном сборе неразглашаемой информации и её передачу Службе внешней разведки РФ.

В частности, по утверждению СГБ, подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии и оказывал другие виды поддержки российской службе разведки и безопасности в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря окружной суд польского города Люблин признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России, их приговорили к разным срокам от 13 месяцев до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, лидер группировки через мессенджер координировал их действия и искал исполнителей диверсий. В частности, по этим данным, планировалось сорвать поставку военной помощи Украине по железной дороге. Ранее также сообщалось, что группа, по версии следствия, занималась сбором информации на объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты.

В октябре 2023 года суд в Швеции оправдал мужчину, которого подозревали в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Судья Стокгольмского окружного суда пришёл к выводу, что действия подозреваемого не являются шпионажем. 60-летнего бизнесмена с двойным гражданством Сергея Скворцова, который переехал в Швецию в 1990-х годах и управлял импортно-экспортными компаниями, арестовали в ноябре 2022 года.