Варшава, 16 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) должны учитывать все сценарии на фоне усиления наступления России в ходе спецоперации, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.

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«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал он, комментируя опубликованную ранее статью газеты Bild, в которой говорилось, что Германия якобы готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года.

Кроме того, Косиняк-Камыш подчеркнул, что правительство премьера Дональда Туска продолжит модернизацию Вооружённых сил Польши. Так, по его словам, новое руководство страны уже подписало контракты на поставку вооружений, а рост бюджета министерства обороны республики ожидается на уровне 20% и составит 119 млрд злотых ($29,5 млрд).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее минобороны ФРГ прокомментировало опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению НАТО с Россией и заявило, что рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

14 января издание Bild, ссылаясь на некий документ, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что эти данные являются попыткой создать хайп и быть на слуху.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января не стал комментировать статью немецкого издания.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну.