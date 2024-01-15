Берлин, 15 января, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Минобороны ФРГ прокомментировало опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению НАТО с Россией. Об этом Bild сообщила 15 января в своём Telegram-канале.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 января издание Bild, ссылаясь на некий документ, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что эти данные являются попыткой создать хайп и быть на слуху.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну.