ДНР, 16 января, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» после получения от оператора беспилотника координат дома, в котором собралась группа из 12 украинских боевиков, незамедлительно выдвинулся на позиции на переднем крае и прямой наводкой нанёс огневой удар, сообщили в Минобороны РФ.

Rosoboronpostavka.ru Танк Т-90АМ «Прорыв» (СМ Тагил — экспорт)

Военная задача была выполнена танкистами Южной группировки войск на артёмовском направлении в ходе спецоперации.

Командир танкового взвода с позывным Ганич отметил, что все экипажи боевых машин Т-90М «Прорыв» умеют работать как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. При работе прямой наводкой в основном используются управляемые ракеты. Танкисты уничтожают блиндажи и опорники ВСУ там, где не может пройти пехота, уточнил командир.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года концерн «Уралвагонзавод», входящий в концерн «Ростех», заявил об успешном выполнении контрактов на поставку Министерству обороны танков Т-90М и Т-72Б3М. Отправленные боевые машины значительно отличаются от тех, что поставляли армии в 2022 году. Прежде всего у танков улучшили защиту и эксплуатационные характеристики, влияющие на сохранность жизней экипажа и повышающие эффективность выполнения боевых задач, отметили в пресс-службе предприятия.

Военный эксперт, офицер танковых войск Александр Михайловский назвал гусеницы слабым местом немецких танков в ВСУ. Отсутствие среди украинцев квалифицированных техников и «капризы» немецких бронемашин приводят к тому, что танки большую часть времени проводят не в боях, а на ремонте или в процессе транспортировки на Украину. С аналогичными проблемами при использовании тяжёлых танков сталкивались войска Третьего рейха в ходе компании на Восточном фронте, добавил эксперт.