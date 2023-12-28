Нижний Тагил, Свердловская область, 28 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в концерн «Ростех», заявил об успешном выполнении контрактов на поставку Министерству обороны танков Т-90М и Т-72Б3М. Об этом сообщила пресс-служба концерна УВЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предприятия концерна уже начали работать над контрактами на 2024 год. Отправленные министерству боевые машины значительно отличаются от тех, что поставляли армии в 2022 году, отметили в УВЗ.

«Коллективы «Уралвагонзавода» и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения совершенствуют бронетехнику с учетом опыта её применения в зоне СВО», — отметила пресс-служба.

Прежде всего улучшили защиту и эксплуатационные характеристики, влияющие на сохранность жизней экипажа и повышающие эффективность выполнения боевых задач.

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов отметил, что в уходящем году сотрудники совершили настоящий трудовой подвиг наравне с их предками во времена Великой Отечественной войны.

«Как и 80 лет назад, сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объёмы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, а значит, вносятся изменения в конструкцию танков», — заявил Потапов.

В апреле этого года Минобороны показывало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), получив сведения о позициях ВСУ и передвижениях техники, нанесли точечные удары по украинским подразделения, оборудовавших огневые точки в полуразрушенных зданиях на окраинах населённых пунктов. Также танкисты уничтожили бронетехнику и жилую силу ВСУ.

22 июня командир Т-90М с позывным Перун рассказал о страхе ВСУ при виде российских танков. По его словам, в ходе СВО Т-90М показали настолько серьёзную огневую мощь, что украинцы были вынуждены скрываться, чтобы не попасть под их удары. За счёт теплозащитного кожуха танк сложно заметить через тепловизионный прицел, пояснил боец.

В июле этого года министр обороны Сергей Шойгу в Южном военном округе проверил подготовку экипажей танков Т-90 «Прорыв». Вместе с этим обучение экипажей проходит и на современных интерактивных тренажёрных комплексах, которые позволяют отрабатывать все элементы боевой подготовки.

16 июля президент Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Согласно ему, трофейная техника Запада — предмет изучения российских специалистов, он напомнил о выражении «обратный инжиниринг» и призвал пользоваться возможностью заглянуть внутрь трофейной современной техники и применить что-то из этого в российской.