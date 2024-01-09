Москва, 9 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Собственно, случилось то, о чём говорили все эксперты ещё полгода назад — русская распутица вновь победила немецкие танки, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск Александр Михайловский.

Так он прокомментировал выводы технической комиссии бундесвера и парламентской комиссии бундестага, которые посетили расположенный в Литве завод по ремонту немецких танков, используемых ВСУ.

Танки Leopard 2, которые Германия и ряд стран ЕС передали ВСУ, оказались непригодными к боевым действиям на Украине, передаёт Spiegel выводы комиссии.

Представители армии ФРГ и немецкого парламента пришли к выводу, что на ремонт попадают не только машины, получившие повреждения в ходе боевых действий, но и проехавшие несколько тысяч километров по пересечённой местности.

Отсутствие в рядах ВСУ квалифицированных техников и «капризы» немецких бронемашин приводят к тому, что танки большую часть времени проводят не в боях, а на ремонте или в процессе транспортировки с или на Украину.

К аналогичным неутешительным выводам пришли и офицеры ВСУ, которым «посчастливилось» использовать танки Leopard 2. По словам немецкого депутата Себастьяна Шефера, который входил в состав комиссии, из 18 машин, которые Германия передала ВСУ, значительная часть выбыла из строя или находится на ремонте.

Агрегаты танков изнашиваются даже без вступления машин в бой, поскольку Leopard 2 разрабатывались для совершенно иных задач, объяснил Михайловский.

«В чём вообще состоит немецкая танковая «концепция»? Тяжёлые машины единым кулаком пробивают фронт, идут вперёд. Потом встают и ждут ремонта. Но на украинском театре военных действий никаких прорывов не произошло», — отметил собеседник ИА Регнум.

Немецкие оборонные предприятия вынуждены увеличивать объёмы производства запчастей, из-за того, что украинская промышленность не в состоянии решать задачи по обслуживанию машин.

По словам украинских танкистов, быстрее всего из строя выходят гусеницы, нуждающиеся в постоянном ремонте. При этом замена гусеничных траков, которая должна происходить после пробега в шесть тысяч километров, может производиться только на предприятиях.

В условиях позиционной войны на танки ложатся задачи, которые обычно решают самоходные артиллерийские установки — ведут огонь с закрытых позиций, активно маневрируя в прифронтовой зоне, отмечает Михайловский. На ходовую часть танков оказывает влияние осенняя распутица, которая ещё более усугубилась с заморозками.

«Классическая история: грязь набилась между катками гусеницы, потом замёрзла. Приходится её ломом «выковыривать». Наши машины создавались с поправкой на такие моменты, с запасом прочности. Капризные «немцы» нуждаются в ремонте», — указал военный эксперт.

В итоге немецким танкам нужны диагностика или даже замена двигателя, агрегатов.

«В «позиционке» им делать нечего, короче говоря», — добавил Александр Михайловский.

После того, как «Леопарды» не смогли поучаствовать в «блицкриге» на Запорожском направлении, танки этой модели всё больше превращаются в дорогостоящий «чемодан без ручки».

С аналогичными проблемами при использовании тяжёлых танков сталкивались войска Третьего Рейха в ходе компании на Восточном фронте, добавил эксперт.

Осуществить подобный ремонт в полевых условиях не представляется возможным из-за отсутствия у украинских техников соответствующего оборудования, квалификации, запчастей и так далее.

Стремясь решить эту проблему, немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH планирует построить на территории Западной Украине центр техобслуживания военной техники, сообщил депутат Бундестага Маркус Фабер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На предприятии планируется развернуть ремонт танков Leopard, инженерных машин WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковых установок зенитного комплекса IRIS-T SLS.

Однако, резюмируют эксперты, даже запуск такого предприятия можно считать «полумерой», которая не решит стоящих перед ВСУ проблем. Предположительно, командование ВСУ может попытаться использовать уцелевшие машины в новом наступлении. Однако к тому моменту большая часть поставленных странами ЕС может уже выйти из строя и отправиться на длительный ремонт в Германию.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine признал, что российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над «Леопардами» в зоне СВО.

Танки Leopard, при этом показали свою непригодность в тяжёлых погодных условиях в зоне СВО, поскольку они тонут в грязи, отмечалось в публикации американского издания.

Модификация Leopard 1 уже давно считается устаревшей, а современные танки Leopard 2, доступные в меньшем количестве, также понесли большие потери и испытывали серьёзные трудности с местным рельефом.

На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО, констатировало гонконгское издание Asia Times. Это привело к дефициту зарубежной техники у ВСУ — у украинских военных больше нет рабочих немецких танков Leopard 2 и попытки усилить их броню не помогли, а американские Abrams даже приходится прятать от боевых действий из-за опасений, что они не выдержат столкновений с российскими военными, отмечает издание.