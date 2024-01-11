Воронеж, 11 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 11 января упал украинский беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области», — сообщил Гусев.

В результате падения обломков дрона никто не пострадал, пожара не возникло. Сотрудники оперативных служб работают на месте ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Минобороны проинформировало о попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью беспилотников самолётного типа. В 04:30 мск дежурные средства ПВО перехватили дроны над Тульской, Ростовской и Калужской областями.