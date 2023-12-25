Багдад, 26 декабря, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата на американскую военную базу на севере Ирака, сообщает агентство INA со ссылкой на информацию официального представителя иракских Вооружённых сил Яхью Расула.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Объект находится на территории международного аэропорта города Эрбиля (административный центр Иракского Курдистана). Расул назвал удар беспилотника террористическим актом.

Также в ходе нападения оказалась нарушена работа аэропорта, что отразилось на расписании гражданских авиарейсов. Новостной портал Shafaq News уточнил, что военную базу в Эрбиле атаковал дрон-камикадзе, начинённый взрывчаткой.

Ответственность за удар взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Эта организация также объявила о нападении на американскую базу возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, движение предупредило о планах увеличить количество военных операций в Сирии и Ираке против США из-за оказания Вашингтоном военной помощи Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря посольство США в Багдаде подверглось обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня (РСЗО). Три ракеты, выпущенные в направлении объекта, упали на территории комплекса административных зданий, где располагается американская дипломатическая миссия.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани осудил это нападение и расценил его как теракт. Власти США призвали иракскую сторону найти и наказать всех ответственных за ракетный обстрел а также за атаки на другие объекты с американскими гражданами.