Багдад, 5 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Американская военная база Харир в окрестностях города Эрбиля в Ираке подверглась атаке беспилотника. Об этом 5 января сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, в районе базы были видны столбы дыма и слышен звук взрыва. Информация о последствиях атаки не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря американская военная база в городе Эрбиле на севере Ирака подверглась удару беспилотного летательного аппарата. В результате нападения, ответственность за которое взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», пострадали несколько человек.

Позднее в Пентагоне заявили об ударах Вооружённых сил США по трём объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке. В ведомстве подчеркнули, что эта атака является ответом на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.