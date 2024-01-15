Москва, 15 января, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Половина продавцов, владевших товарами на сгоревшем складе Wildberries в Санкт-Петербурге, получила первые компенсации. Об этом 15 января сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

В Wildberries добавили, что это была первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. В дальнейшем компания планирует делать выплаты продавцам поэтапно.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на складе Wildberries, которому присвоили максимальный ранг сложности. Спустя несколько часов горение было локализовано на площади 70 тыс. кв. м, на 50 тыс. кв. м произошло обрушение.

К утру 14 января ранг пожара снизили до первого. Днём того же дня в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.