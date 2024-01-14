Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Ранг пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге понизили до первого. На складе остаётся шесть очагов.

Александр Гальперин/РИА Новости

По состоянию на 7:00 мск, на складе осталось пять очагов площадью 100 квадратных метров и один очаг площадью 200 квадратных метров, сообщил 14 января источник «Известий».

Пострадавших среди спасателей нет. Пока трудно назвать точное количество сотрудников МЧС, которые приняли участие в ликвидации крупного пожара в Шушарах. Периодически происходит смена бригад, участвуют пожарные со всего города.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859607" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар на складе WB в Петербурге начался в отделе бытовой химии и средств гигиены

Как сообщало ИА Регнум, 13 января председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовного дела по факту пожара в складском комплексе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге.

Мощный пожар на складе начался утром 13 января. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара — 50 тыс. кв. м.

Вечером 13 января МЧС сообщило, что ранг сложности понизили до второго. Площадь возгорания на завалах склада составила четыре тысячи квадратных метров.

В городе Подольске В Московской области 20 августа на складе Ozon вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных, ущерб от пожара оценили в 17 млрд рублей.