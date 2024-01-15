Лондон, 15 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. На принадлежащем США судне, которое было атаковано у берегов Йемена, произошёл пожар. Об этом 15 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности.

Global Look Press

По данным компании, пожар охватил трюм сухогруза. Однако экипаж не пострадал, и судно остаётся годным для плавания. Отмечается, что корабль не связан с поставками товаров в Израиль.

В компании предположили, что атака могла быть совершена йеменским движением «Ансар Аллах» в ответ на бомбардировки со стороны США и Британии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащий США сухогруз попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. По его данным, удар был нанесён с воздуха.

Позднее руководство ВС США признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки не было.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.