Москва, 15 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Россия считает предпочтительным решать проблемы безопасности страны мирным дипломатическим путём, однако в условиях нежелания западных стран и киевского режима учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию, заявил 15 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский и генералы НАТО

Руководители киевского режима сами себе официально запретили переговоры с Россией, напомнил Песков.

«Нашу позицию неоднократно подтверждал президент России: для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными, дипломатическими средствами, однако в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран Запада и Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведём и продолжаем спецоперацию, в результате которой мы достигнем наших целей», — заявил пресс-секретарь президента.

Также 15 января Песков отметил, что состоявшиеся в Давосе переговоры представителей 83 стран по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимир Зеленского являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия, сказал пресс-секретарь президента.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с РФ, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Владимир Путин чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.