Тегеран, 7 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты. Они нужны для реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер, заявил член исполнительного совета фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

«Решено… сформировать совместные инвестиционные комитеты между двумя фондами национального благосостояния Ирана и России и рассматривать представленные проекты… 50% будет инвестировать Иран и 50% — российская сторона», — приводит слова Айвазлу агентство IRNA.

Представитель Фонда национального развития Ирана добавил, что Тегеран и Москва давно сотрудничают в этой сфере, проводят встречи и обмениваются соглашениями.

«На этих встречах были утверждены модели сотрудничества и механизмы взаимодействия, и мы ждем одобрения попечительского совета Фонда национального благосостояния России»,— пояснил Хосейн Айвазлу.

Для Ирана в приоритете проекты в нефтяной, нефтехимической, газовой и фармацевтической областях. При этом обсуждаются и проекты в других сферах, например, в сфере высоких технологий, добавил Айвазлу.

Кроме России Иран провёл переговоры с Оманом и Саудовской Аравией, уточнил член исполнительного совета Фонда нацразвития Ирана. Подписаны соглашения с рядом стран Африки. Тегеран уже выиграл один из тендеров, определён депозитарный банк, и выделено 100 млн евро. Айвазлу отметил, что миссией Фонда национального развития Ирана является сотрудничество с подобными фондами других стран, и в этом отношении фонды соседних государств имеют приоритетное значение. Иран подписал соглашения о создании совместных фондов с семью из десяти стран Организации экономического сотрудничества, у которых есть фонды национального благосостояния.

Как сообщало ИА Регнум 29 декабря, глава центробанка Ирана анонсировал подписание валютного соглашения с Россией в первом квартале 2024 года. Это позволит странам расплачиваться друг с другом за поставки товаров и сырья в рублях и риалах.

Ранее, 25 декабря на прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле. Это документ заменил временное соглашение, которое действовало с 2019 года. Его подписали вице-премьер России Алексей Оверчук, а также представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.