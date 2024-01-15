Москва, 15 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иностранных агентов подготовке и проведению выборов президента России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарёв на заседании мониторинговой группы Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Congress of local and regional authorities

«Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарёв, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации», — сообщает пресс-служба комиссии в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря 2023 года Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

ЦИК приняли решение провести трёхдневное голосование с 15 по 17 марта 2024 года. Многодневные выборы президента состоятся в России впервые. Самовыдвиженцы на выборах главы государства должны были подать документы в ЦИК до 27 декабря 2023 года, кандидаты от партий — до 1 января 2024 года, уточняла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В поддержку действующего главы государства собрали свыше 1,8 млн подписей. В выборах он примет участие как самовыдвиженец. Об этом Владимир Путин рассказал 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле.

Пискарёв назвал провокацией обращение посольства США к россиянам, в котором говорится о готовности к диалогу с теми, кто желает «конструктивного будущего». Он также отметил, что «на фоне причастности консультантов из США к недавним терактам в Белгороде» заявление посольства о том, что жители России «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности», выглядит откровенно цинично и лживо.