Москва, 2 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв назвал провокацией обращение посольства США к россиянам, в котором говорится о готовности к диалогу с теми, кто желает «конструктивного будущего». Его слова опубликованы в Telegram-канале комиссии.

MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

«Сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего» является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — отметил Пискарёв.

Он также отметил, что «на фоне причастности консультантов из США к недавним терактам в Белгороде», заявление посольства о том, что жители России «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности» выглядит откровенно цинично и лживо.

Депутат добавил, что поздравление сопровождается аудиорядом с незаконных протестных акций против спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что 2024 год может стать беспрецедентным в российско-американских отношениях, ведь Москва сейчас находится на грани разрыва отношений с Вашингтоном. По его словам, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации.

30 декабря 2023 года центр Белгорода подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла площадь Соборная. В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Общее количество пострадавших превысило 100 человек, 45 из них находятся в белгородских больницах, 25 пациентов доставили на лечение в Москву.

Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Он также назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом. Киевский режим пытается запугать граждан России, сказал глава государства. Он добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.