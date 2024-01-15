Варшава, 15 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В Польше зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, который демонстрирует масштабные показатели производства на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolitа.

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В публикации приводится в пример компания из города Быдгощ Nitro-Chem, которая за последнее время существенно нарастила объёмы своего производства.

«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — цитирует газета слова главы завода Доминика Савицкого.

Вместе с тем другое предприятие Lucznik из Радома в центральной Польше планирует производить до 100 тысячи автоматов в год к 2026 году.

Более того, крупнейший в стране оборонный завод Huta Stalowa Wola (HSW) по производству артиллерийских установок, гаубиц и другого тяжёлого вооружения, намерен в ближайшем времени производить и поставлять бронетранспортёры (БТР) и броневые машины пехоты (БМП).

«Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство», — приводит издание слова главы HSW Яна Шведо.

В публикации отмечается, что стремительный рост польского оборонного комплекса связан с конфликтам на Украине, который спровоцировал большой спрос на рынке.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение из-за «военных угроз».

Как отметил Писториус, российская сторона увеличила производство оружия, а также якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. По мнению Писториуса, Европа якобы может столкнуться с новыми военными вызовами. Глава немецкого минобороны призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.

До этого, в октябре, агентство Reuters писало, что военные заказы для киевского режима увеличили рост доходов американских производителей оружия. По словам финансового директора General Dynamics Джейсона Эйкена, предприятие очень быстро перешло от производства 14 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до 20 тысяч. Он добавил, что ситуация в Израиле только усилит давление на спрос.

Отмечалось, что компании Lockheed Martin и General Dynamics ожидают рост финансовых показателей благодаря заказам на бронетехнику, а также ракеты для комплексов Patriot и другие снаряды.

Агентство добавило, что компания RTX после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года получила заказы на $3 млрд.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин входе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.