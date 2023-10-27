Вашингтон, 27 октября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Военные заказы для киевского режима увеличили рост доходов американских производителей оружия. Об этом 27 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам финансового директора General Dynamics Джейсона Эйкена, предприятие очень быстро перешло от производства 14 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до 20 тысяч.

«Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 тысяч и даже 100 тысяч снарядов в месяц», — сказал он.

Он добавил, что ситуация в Израиле только усилит давление на спрос.

Отмечается, что компании Lockheed Martin и General Dynamics ожидают рост финансовых показателей благодаря заказам на бронетехнику, а также ракеты для комплексов Patriot и другие снаряды.

Также издание отмечает, что компания RTX после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года получила заказы на $3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CNN, ссылаясь на чиновников в Белом доме и военных экспертов, отметил нарастание беспокойства в Пентагоне в связи с необходимостью экономить военный арсенал, предназначенный для помощи армиям Украины и Израиля. При этом воюющие страны запрашивают разные типы вооружений — Украина хочет множество артиллерийских снарядов, Израиль — авиационные боеприпасы и ракеты для системы «Железный купол».

Отмечается, что уже идут переговоры с американскими производителями оружия по ускорению выполнения израильских заказов.