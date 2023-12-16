Берлин, 16 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение из-за «военных угроз», заявил 16 декабря глава минобороны Германии Борис Писториус.

Global Look Press/Michael Matthey/dpa

«У нас пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооружённых сил, промышленности и общества», — процитировало его агентство Reuters.

Как отметил Писториус, российская сторона увеличила производство оружия, а также, по его неподтверждённым заявлениям, угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. По мнению Писториуса, Европа якобы может столкнуться с новыми военными вызовами. Глава немецкого минобороны призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря вице-спикер словацкого парламента Любош Блага заявил, что вылеты истребителей F-16 ВСУ с авиабаз стран НАТО станут красной линией для России, что спровоцирует открытое столкновение Альянса с РФ. Об этом он сказал после встречи с российским послом Игорем Братчиковым. По словам Благи, Москва якобы считает, что ряд западных стран стремится присоединиться к украинскому конфликту, предоставив свои аэродромы для украинских боевых самолётов, и открытое противостояние России и НАТО способно привести к третьей мировой войне.