Москва, 15 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Практика принудительных высылок является позором для любых государств, заявил 15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал высылку латвийскими властями 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова.

«Практика принудительных высылок является позором для любых государств», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что губернаторы Псковской и Калининградской областей, которые помогли пенсионеру, сделали всё правильно.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют.

Латвийские власти заявили, что планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он, в свою очередь, возглавляет крупные организации (Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта) и работает с Россией. Ему поставили в вину пророссийские взгляды, участие в российских выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение, но на сборы ему отвели лишь час и даже не предоставили возможности рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы.

Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Псковскую область. Переночевав и отдохнув с дороги, он решил отправиться в Калининград.