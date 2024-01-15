Москва, 15 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В России по итогам 2023 года производство автомобилей всех сегментов увеличилось на 16%, до более 720 тыс., заявил 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Максим Блинов/РИА Новости

«Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тыс. машин разных сегментов», — сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Мантуров добавил, что всего на российском внутреннем рынке было продано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года Мантуров заявил, что российские автомобили могут подешеветь при ряде условий, среди которых снижение ключевой ставки и затрат на логистику. С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку Минпромторг будет следить за тем, как будут меняться цены на автомобили.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что стоимость отечественных автомобилей снизится с ростом объёмов производства. По словам главы государства, ценник поднялся на 40% после ухода из страны зарубежных автобрендов, чьи технологии и комплектующие использовались и российскими производителями.