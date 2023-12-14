Москва, 14 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что стоимость отечественных автомобилей снизится с ростом объёмов производства. По словам главы государства, ценник поднялся на 40% после ухода из страны зарубежных автобрендов, чьи технологии и комплектующие использовались и российскими производителями. Однако даже с учётом этого, как подчеркнул Путин, цены «не улетели в космос».

Михаил Метцель/ТАСС

«АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена», — пообещал Путин.

База, основа

Президент указал на необходимость создания российским автопромом собственной компонентной базы. «Передоверие» зарубежным партнёрам, по словам российского лидера, лишило Россию автокомпонентов.

«Я, знаете, стараюсь очень аккуратно говорить, потому что скажешь «завтра», а завтра не успеют, сказал, обещал, а не сделали. Но я вас уверяю, производители активно работают», — добавил Путин.

Рост производства

Производство российских авто, а также прицепов и полуприцепов за год выросло более чем на 40%. По данным Росстата, автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года, поставщики деталей внедрили инструменты бережливого производства по национальному проекту «Производительность труда», который оптимизировал производство и логистику.

«Особое значение имеет повышение производительности труда на основе правильной организации производств. Нацпроектом охвачено более пяти тысяч предприятий, на них сейчас работает более 1,6 млн работников. В этих компаниях производительность растёт в среднем на пять процентов выше, чем у коллег по отрасли», — сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Доставка в салоны

Министерство промышленности и торговли и Министерство транспорта России совместно проработали варианты оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры. Об этом стало известно после просьбы автоконцернов «Соллерс» и АвтоВАЗ в адрес властей помочь с неконтролируемым удорожанием расходов на доставку машин с предприятий в дилерские центры. Тарифы на это выросли едва ли не в два раза. В ведомствах подчеркнули, что изучат варианты организации производства автовозов.

Тогда в компании «Соллерс» уточнили, что трудности начали проявляться во второй половине 2023 года, из-за чего Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) установил специальную надбавку к стоимости своей продукции, при этом с 1 ноября внедрил частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей в размере 50 тыс. рублей с каждой единицы.

Санкции

Внесение компании АвтоВАЗ в санкционные списки Запада привело к отказу зарубежных поставщиков от сотрудничества. Как заявил глава компании Максим Соколов, платежи предприятия блокируются банками как недружественных, так и дружественных государств, однако, несмотря на санкционное давление, компания выходит на масштабные показатели по выпуску продукции, создавая новые модели Lada.