Москва, 25 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Российские автомобили могут подешеветь при некоторых условиях. Об этом 25 декабря заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Известия/ Андрей Эрштрем

По его словам, это возможно при снижении ключевой ставки и затрат на логистику. Вице-премьер напомнил, что в текущем году по «АвтоВАЗу» рост цен составил порядка 11%. Причинами повышения стоимости машин стали в основном усложнившаяся логистика, курсовая разница и стоимость заёмных средств.

«Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для «АвтоВАЗа» ― около 50 тысяч рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» Мантуров.

Он добавил, что с постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку Минпромторг будет следить за тем, как будут меняться цены на автомобили.

Как сообщало аиИА Регнум, в период с мая по октябрь 2023 года средняя цена на новый автомобиль российского производства снизилась на 3,8% и составила 1 092 901 рубль. Согласно данным «Авито. Авто», самой востребованной отечественной моделью стала Lada Niva Legend, средняя цена которой увеличилась на 3% относительно периода май–октябрь 2022 года и составила 846 900 рублей.

В топ-5 также вошли Lada Granta (823 500 рублей, — 4,5%), Vesta (1 371 261, +18,4%), Niva Travel (953 925 рублей, +1,4%), Granta Cross (1 184 108 рублей, +7,3%).

В Минпромторге заявили, что производство автомашин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что стоимость отечественных автомобилей снизится с ростом объёмов производства. По словам главы государства, ценник поднялся на 40% после ухода из страны зарубежных автобрендов, чьи технологии и комплектующие использовались и российскими производителями. Однако даже с учётом этого, как подчеркнул Путин, цены «не улетели в космос».