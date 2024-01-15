Москва, 15 января, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Ключевым приоритетом для российского руководства является создание условий для участников спецоперации, чтобы они могли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах жизни. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам Форума ветеранов спецоперации «Вместе Победим!».

Алексей Майшев/РИА Новости

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — сказано в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства назвал ключевым приоритетом создание условий для того, чтобы герои спецоперации смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах жизни: в экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении.

Как передавало ИА Регнум, 9 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для военного министерства приоритетом остаётся соцобеспечение участников спецоперации и членов их семей, а также обеспечение равных гарантий для всех бойцов СВО.

Министр пояснил, что гарантии касаются получения статуса ветерана боевых действий, выплат, приобретения жилья, медицинского обслуживания, в том числе реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Вместе с тем Шойгу заявил о важности работы по поддержанию на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады. Это необходимо для обеспечения мирового стратегического баланса. Он заявил, что ВС России получают современное вооружение.

За счёт этого потенциал российских Вооружённых сил растёт. Помогает в этом и использование опыта, полученного военными в ходе спецоперации, соцобеспечение участников СВО и их семей, отметил глава Минобороны.

Перед этим Путин 7 января провёл встречу с семьями погибших в зоне СВО Героев России. Узнав о проблемах с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации, он пообещал вместе с Шойгу разобраться в ситуации.