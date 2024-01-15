Курган, 15 января, 2024, 09:36 — ИА Регнум. В Кургане завербованный украинскими спецслужбами 20-летний студент получил пять лет лишения свободы за работу на спецслужбы Украины. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.

Суд установил, что молодой человек получал инструкции от представителей иностранной организации, он планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, а также собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Псковской области жителя Крыма, который снимал на фото и видео российскую военную технику, позиции, после чего передавал эту информацию Украине.

Кроме того, подозреваемый с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава ВС России. Позже эти сведения он передал ВСУ и СБУ, тем самым оказал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

20 декабря житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины.

10 января в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Его подозревают в совершении государственной измены. Житель Новоалтайска передавал военные сведения украинской террористической организации и планировал участвовать в вооружённом конфликте на стороне Украины.