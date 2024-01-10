Барнаул, 10 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Его подозревают в совершении государственной измены. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Кадр из видео

По данным ведомства, житель Новоалтайска передавал военные сведения украинской террористической организации и планировал участвовать в вооружённом конфликте на стороне Украины.

В ФСБ сообщили, что подозреваемый 1991 года рождения сам вышел на связь с украинской организацией и предложил помощь и содействие. Для подтверждения своих намерений задержанный отправил видеозапись, где присягнул террористам.

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«Исполняя задания «куратора», мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей», ― добавили в пресс-службе.

Также задержанный неоднократно заявлял о готовности выехать из России для оказания помощи украинской стороне в составе террористической организации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Псковской области жителя Крыма, который снимал на фото и видео российскую военную технику, позиции и передавал эту информацию Украине.

Кроме того, подозреваемый с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения российской техники и личного состава. Эти сведения он передал ВСУ и СБУ, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, добавили в ФСБ.

20 декабря житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины. Подсудимый через интернет связался с представителем ГУР Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны в Хабаровском крае.