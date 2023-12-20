Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 декабря, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины, сообщили 20 декабря в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что подсудимый через интернет связался с представителем ГУР Украины «с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края».

Данная информация могла быть использована для диверсий и терактов, добавили в ведомстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».

В итоге суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку.

Ранее, 13 декабря, в ФСБ сообщили о задержании в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители установили, что он передавал ВСУ данные о передвижении и местонахождении российской военной техники в зоне СВО.

В Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.