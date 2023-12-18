Псков, 18 декабря, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с пограничниками задержали в Псковской области жителя Крыма, который производил фото− и видеосъёмку военной техники и позиций ВС России, передавая эту информацию Украине. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». По данным следствия, мужчина в августе–декабре прошлого года на территории Крыма производил фото− и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений ВС РФ.

Кроме того, подозреваемый с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения российской техники и личного состава.

Данные сведения он передал ВСУ и СБУ, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку.

Ранее, 13 декабря в ФСБ сообщили о задержании в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители установили, что он передавал ВСУ данные о передвижении и местонахождении российской военной техники в зоне СВО.

В Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.