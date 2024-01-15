Воркута, Коми, 15 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. В Воркуте из-за прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты «Заполярная» погиб как минимум один шахтёр. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Таисия Воронцова/РИА Новости

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло утром 15 января в шахте «Заполярная» на глубине 600 м. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

«Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека. Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», — уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября прошлого года при обрушении породы в шахте в Луганской Народной Республике погиб шахтёр. Уточнялось, что тело погибшего подняли на поверхность и передали полицейским, в горноспасательных работах принимали участие 11 человек и было задействовано две единицы техники.

В этот же день два человека оказались под завалами после обрушения на руднике в Балейском районе Забайкалья. К месту происшествия прибыли горноспасатели из Кемеровской области.

Позднее тела обоих погибших при обрушении рабочих извлекли из-под завалов и подняли на поверхность.