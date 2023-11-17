Чита, 17 ноября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили и подняли тело второго работника рудника после обрушения в Балейском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», — отметили в ведомстве.

Ранее появилась информация об обнаружении тела другого горняка, которое тоже подняли на поверхность. Всего под завалами после обрушения оказались двое рабочих.

В управлении Следственного комитета России уточнили, что ЧП произошло около 10:00 по местному времени (04:00 мск). Ведомство начало проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. Объект принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау».

Предварительными причинами ЧП назывались возгорание и последовавший за ним взрыв метано-воздушной смеси. 30 октября появилась информация, что в результате происшествия погибли по меньшей мере 46 человек.

В Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе республике Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией.