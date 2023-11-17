Луганск, 17 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. При обрушении породы в шахте в Луганской Народной Республике погиб шахтёр. Об этом 17 ноября сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

РИА Новости/Антон Вергун

Уточняется, что сообщение об обрушении в восточном откаточном штреке на шахте в Свердловске поступило 16 ноября, авария застигла под землёй одного человека.

На место инцидента выехали горноспасатели и медицинская бригада экстренного реагирования.

«Мужчина без признаков жизни был обнаружен под обрушившейся горной массой в восточном откаточном штреке, извлечен из-под завала, осмотрен командиром взвода по медицинской службе МБЭР, который констатировал смерть», — говорится в сообщении.

Тело погибшего подняли на поверхность и передали полицейским, в горноспасательных работах принимали участие 11 человек и было задействовано две единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября два человека оказались под завалами после обрушения на руднике в Балейском районе Забайкалья. К месту происшествия прибыли горноспасатели из Кемеровской области.

Позднее в этот же день тела обоих погибших при обрушении рабочих извлекли из-под завалов и подняли на поверхность. СКР начал проверку после трагического инцидента.