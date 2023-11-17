Чита, 17 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Балейском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», — уточнили в ведомстве.

К месту ЧП прибыл отряд горноспасателей из Кемеровской области.