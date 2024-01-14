Москва, 14 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил 14 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны», — заявил генерал-лейтенант.

На купянском направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области. ВС России нанесли поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Кисловка в Харьковской области и Розовка (ЛНР).

На этом направлении украинская армия потеряла до 130 военных. Помимо этого, российские военные уничтожили четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства и три САУ «Гвоздика».

Как сообщало 14 января ИА Регнум, российские военные уничтожили склад украинской армии в Днепропетровской области. В Минобороны уточнили, что под удар российских подразделений попал склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево.

Российские военные утром 13 января нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришёлся по заводам, производящим снаряды калибра 155, 152 и 125 мм, порох, а также беспилотники.