Москва, 14 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад украинской армии в Днепропетровской области. Об этом 14 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он уточнил, что под удар российских подразделений попал склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области», ― доложил Конашенков.

Кроме того, российские силы уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Конашенков сообщил, что армия России за неделю (в период с 6 по 12 января) уничтожила десять складов с боеприпасами ВСУ. По данным военного ведомства, украинские войска за этот период потеряли свыше 1785 военных и 25 единиц бронетехники на донецком направлении.

13 января Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Также на купянском направлении украинская армия лишилась до 35 бойцов, танка, пяти автомобилей, польской САУ Krab и американской артиллерийской системы М777.

Российские военные 31 декабря уничтожили авиатехнику ВСУ в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области.