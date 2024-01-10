Вашингтон, 10 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Иностранные наёмники начали сбегать с Украины после мощных ударов Вооружённых сил России по украинским войскам. Об этом 8 января написала dikGAZETE.

Иван Шилов ИА Регнум

«Западные наёмнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — говорится в материале.

Автор пояснил, что российские военные активно наносят удары по поставленному Киеву НАТО современному оружию, которое ВСУ даже не смогли использовать.

«В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами», — отмечается в публикации.

Украинская армия находится в плачевном положении и лишилась способности вести наступательные действия, проиграв «в рукопашной схватке» на линии боевого соприкосновения, добавил автор.

«Они [ВСУ] при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории», — заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря сербская газета «Политика» написала, что зарубежные наёмники перестали получать вознаграждение от Киева на фоне уменьшения финансирования со стороны США и других западных союзников, из-за чего начали покидать Украину. По словам журналистов, перед Рождеством с Украины уехали наёмники из Канады, Нидерландов, Франции и Австралии.

Двое канадских наёмников 20 декабря признали проигрышную для Киева ситуацию в конфликте с Россией. По их словам, Запад потерял интерес к Украине, а ноябрь 2023 года стал самым «смертоносным» для наёмников из Канады.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что российские военные уничтожили большую часть иностранных наёмников, активно привлекаемых в ряды ВСУ. Он уточнил, что за период проведения СВО уничтожено более 5,8 тыс. наёмников украинской армии.