Стокгольм, 14 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Швеция планирует построить две подводные лодки для патрулирования Балтийского моря с целью борьбы с Россией, об этом сообщала газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Речь идёт о дизель-электрических аппаратах длиной 66 метров, которые получили названия в честь двух шведских графств — Blekinge и Skane. Их планируется спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Blekinge и Skane станут контролировать восточные рубежи НАТО в Балтийском море. В Politico отмечают, что Швеция решила использовать подлодки якобы для того, чтобы противодействовать России.

Авторы статьи напомнили, что у Швеции в настоящее время на боевом дежурстве стоят четыре военных корабля. Подлодки Blekinge и Skane проекта A26 находились в разработке более 10 лет, а шведский военно-морской флот не пополнялся с 1990-х годов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сейчас «абстрагируется» от принципа неделимости и безопасности. Он отметил, что расширение НАТО вызовет ответные меры со стороны России.

4 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что между РФ и Швецией полностью отсутствуют политические контакты и торгово-экономическое взаимодействие. Он подчеркнул, что отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы у Москвы.

7 января глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём рассказал, что для шведского руководства поддержка Украины будет основной задачей в области внешней политики. Он добавил, что Россия в ближайшем будущем якобы будет представлять серьёзную угрозу безопасности королевства.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин предупредил, что в стране может начаться война и шведские граждане должны быть готовы к такой ситуации.