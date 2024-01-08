Стокгольм, 8 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В Швеции может начаться война, жители страны должны быть к этому готовы, заявил 8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин.

Andreas Bardell/Aftonbladet/Tt/Global Look Press

«В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», — сказал министр на конференции по национальной безопасности.

С аналогичным заявлением выступил и главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден. По его словам, ситуация является «очень серьёзной».

«Сейчас происходит переход от слов и понимания — к действию», — сказал Бюден в интервью телеканалу TV4.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Россия в ближайшем будущем будет представлять «серьёзную угрозу безопасности Швеции». Министр призвал руководство страны «быть реалистами» и готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

Представители властей России неоднократно заявляли, что РФ не представляет угрозы для НАТО. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами альянса.

Перед этим глава государства подчеркнул, что если прежде у России не было проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, то теперь, после вступления в НАТО Финляндии и вероятного присоединения к альянсу Швеции, такие проблемы могут возникнуть. США воспринимают НАТО как свой задний двор и способствуют конфронтации, поскольку не хотят видеть конкурента в лице России, отмечал президент.

Летом 2022 года руководство НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в военный блок. Позднее обе страны подали заявки на вступление. Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года. Вопрос о вступлении в НАТО Швеции был отложен из-за позиции властей Турции.