Москва, 13 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом 13 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Как отметил военный, за сутки ВСУ лишились на купянском направлении до 35 бойцов, танка, пяти автомобилей, польской САУ Krab и американской артиллерийской системы М777.

«Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Конашенков рассказал, что армия России за неделю уничтожила две РЛС П-18 и десять складов с боеприпасами ВСУ. По данным военного ведомства, с 6 по 12 января украинские войска потеряли свыше 1785 военных и 25 единиц бронетехники на донецком направлении.

Официальный представитель Минобороны 10 января рассказал, что российские военные нанесли удары по двум цехам сборки дронов и 113 артиллерийским подразделениям ВСУ. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны за это же время уничтожили 34 украинских дрона у Марьинки, Берестового и Водяного в ДНР, Белогоровки, Житловки и Кременной в ЛНР, Орлянского в Запорожской области, а также у Каир и Новой Маячки в Херсонской области.