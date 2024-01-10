Москва, 10 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по радиолокационной станции П-18, складу боеприпасов, двум цехам сборки дронов и 113 артиллерийским подразделениям украинской армии. Об этом 10 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», — сказал он.

Военный уточнил, что силы противовоздушной обороны за это же время перехватили три ракеты для РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 34 дрона ВСУ около Марьинки, Берестового и Водяного в ДНР, Белогоровки, Житловки и Кременной в ЛНР, Орлянского в Запорожской области, а также у Каир и Новой Маячки в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Конашенков заявил, что российская армия за сутки уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Также в районе Красноармейска в ДНР российские военные уничтожили ещё один склад боеприпасов украинских войск.

Ранее в этот же день старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров рассказал об уничтожении четырёх командно-наблюдательных и трёх опорных пунктов украинской армии на краснолиманском направлении. Российские лётчики сбросили универсальные модули планирования коррекции УМПК-500 на позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.