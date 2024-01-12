Москва, 12 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по военным объектам на территории Украины шокировали членов НАТО, заявил 12 января аналитик и главный редактор портала The Duran Александер Меркурис.

Павел Лисицын /РИА Новости

«За последние три недели совершено три больших чрезвычайно разрушительных удара. Они спровоцировали шок среди всей натовской системы, потому что Украине было поставлено более трети всех зенитных ракет НАТО», — отметил он.

По оценке Меркуриса, украинская система противовоздушной обороны понесла после российских ударов непоправимый ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что российская армия нанесла массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал действия Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

Российские удары с использованием ракет и беспилотников ужаснули британских журналистов. Как заявили авторы издания Daily Express, российская армия применила стратегию использования уязвимых мест в инфраструктуре украинской ПВО, оказавшейся неспособной сбить большую часть снарядов.

Позднее, 12 января, в Минобороны России заявили о 23 групповых ударах высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины в течение недели. Уточнялось, что на подвергшихся ударам предприятиях производили, модернизировали и ремонтировали украинские военные самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийские системы. В Минобороны добавили, что в том числе российские войска били по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов и иностранных наёмников.