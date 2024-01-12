Российские удары по объектам ВСУ вызвали шок в НАТО
Аналитик Меркурис: удары ВС России по военным объектам Украины шокировали НАТО
Москва, 12 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по военным объектам на территории Украины шокировали членов НАТО, заявил 12 января аналитик и главный редактор портала The Duran Александер Меркурис.
«За последние три недели совершено три больших чрезвычайно разрушительных удара. Они спровоцировали шок среди всей натовской системы, потому что Украине было поставлено более трети всех зенитных ракет НАТО», — отметил он.
По оценке Меркуриса, украинская система противовоздушной обороны понесла после российских ударов непоправимый ущерб.
Как сообщало ИА Регнум, 5 января бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что российская армия нанесла массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал действия Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.
Российские удары с использованием ракет и беспилотников ужаснули британских журналистов. Как заявили авторы издания Daily Express, российская армия применила стратегию использования уязвимых мест в инфраструктуре украинской ПВО, оказавшейся неспособной сбить большую часть снарядов.
Позднее, 12 января, в Минобороны России заявили о 23 групповых ударах высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины в течение недели. Уточнялось, что на подвергшихся ударам предприятиях производили, модернизировали и ремонтировали украинские военные самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийские системы. В Минобороны добавили, что в том числе российские войска били по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов и иностранных наёмников.