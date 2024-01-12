Лондон, 12 января, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Массированные удары Вооружённых сил России с использованием ракет и беспилотников перегружают системы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Об этом 12 января написало британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинская [система] ПВО сталкивается с угрозой полного краха из-за того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников», — говорится в публикации.

По словам авторов, российская армия стала применять стратегию использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре украинской системы ПВО, а неспособность средств ПВО ВСУ сбивать большую часть снарядов только ещё больше подчёркивает эффективность этой тактики.

При этом российские ракеты и БПЛА стало более сложно сбить из-за их манёвренности, в то время как системы ПВО украинской армии «работают на пределе», добавили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли массированные удары по средствам ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. По его словам, российские военные начали охоту на систему ПВО украинской армии для её уничтожения.

Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв 9 января признал, что массированные удары российских войск лишили Украину возможности производить оружие и боеприпасы для ВСУ. Он отметил, что точечные удары ВС России обернутся особо тяжёлыми последствиями для Киева, если Запад прекратит оказывать ему помощь.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 11 января заявил, что российские военные в ходе СВО использовали вооружение с самыми различными носителями и наполнениями, кроме ядерного. Он подчеркнул, что серия недавних массированных ударов по военным объектам на Украине подтвердила успешную работу отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2023 году.