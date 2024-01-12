Москва, 12 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Великобритания может предоставить Украине только политические гарантии, заявил 12 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Лондон не рассматривает вариант вмешательства в вооружённый конфликт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Великобритания обязуется поддерживать Украину по всем политическим вопросам и оказывать возможную помощь. Я думаю, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации», — отметил депутат в беседе с Lenta.ru.

При этом, как напомнил парламентарий, Великобритания принимала участие в развязывании украинского конфликта, поэтому сейчас Лондон пытается повлиять и на его продолжение. Чепа отметил, что Британия активно поддерживает решение главы киевского режима Владимира Зеленского избегать мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Британии заявили, что для разрешения конфликта Украину придётся разделить и политики в США это понимают. Как отметили авторы издания Daily Express, США могут пойти на такой шаг наперекор всем желаниям Зеленского попытаться захватить освобождённые территории.

Источники Telegraph 19 декабря заявили, что власти Великобритании в скором времени подпишут десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией. В частности, британцы будут помогать контролировать Чёрное море.

Позднее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что непричастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. По его словам, он считает информацию об этом «полным бредом» и «российской пропагандой», но признаёт, что после встречи делегации России и Украины в Стамбуле в 2022 году он провёл переговоры с Зеленским и выразил озабоченность возможностью какого-либо соглашения между конфликтующими странами.