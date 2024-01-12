Киев, 12 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом 12 января глава британского правительства написал в социальной сети X (бывш. Twitter).

AP/TASS Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве

«Я на Украине», — написал он.

Там же Сунак пообещал продолжение поддержки киевского режима со стороны Британии «столько, сколько потребуется».

«Обращаюсь ко всем украинцам: Британия с вами — столько, сколько потребуется»,— заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, в британском правительстве заявили, что премьер-министр Риши Сунак 12 января прибудет в Киев. В столице Украины он расскажет о новом крупном пакете мер поддержки и подтвердит тесное партнёрство Великобритании и Украины.

В преддверии визита в Киев британский премьер заявил, что Великобритания направит Украине крупнейшую в истории партию беспилотных летательных аппаратов. Также в следующем финансовом году Лондон нарастит объёмы военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд), что на 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года.

Также в британском правительстве анонсировали, что Сунак подпишет с главой киевского режима Владимиром Зеленским «историческое соглашение». Оно коснётся сотрудничества двух государств в сфере безопасности и в очередной раз закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет. Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка и иные меры сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса.